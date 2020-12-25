Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen operasyonda 660 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Siirt-Şirvan kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, 4 kişinin içinde bulunduğu araçta bir şüphelinin karın bölgesine saklanmış 660 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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