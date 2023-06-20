Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla 24 Şubat'tan 15 Haziran'a kadar yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin, 26 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 8 cep telefonu ve suçtan elde edilen 4 bin 800 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden S.E. hakkında "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 4 yıl 22 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.