Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.05.2024 10:37

Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'e tepki

Siirt'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için 5 günlük nöbet başlattı.

Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'e tepki
[Fotograf: AA]

Siirt'te üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için 5 günlük nöbet başlattı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt'te üniversite öğrencilerinden İsrail'e tepki

"Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"

Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur, alanda kurulan çadırlarda nöbet başlatıldığını söyledi.

Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evinden ve yurdundan zorla göçe sürüklendiğini vurgulayan Butur, şunları söyledi:

"Filistin'de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla başlatılan nöbetler için üç çadır kuruldu. Bir çadır öğrencilerin derslerini yapmaları, bir çadır eylem ve etkinlikler, diğer çadır ise yemek ve çay ihtiyaçlarını karşılanması için kuruldu. Ayrıca öğrenci kulüpleri tarafından kurulan stantlarda satılan bileklik, kolyelik ve resim gibi çalışmalardan elde edilecek gelirler Gazze'deki insanların yararına kullanılacak."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Siirt
Sıradaki Haber
Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü görevini tamamladı
14:40
İsrail ordusunun Nekbe'nin yıl dönümündeki gösterilere müdahalesinde bir Filistinli öldü
14:34
Konya'da hasta olmadığı halde rapor alıp tatile giden fizyoterapiste 5 ay hapis
14:16
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
14:07
Rusya: Harkiv ve Zaporijya bölgesinde 3 yerleşim yerini kontrol altına aldık
14:02
Türkiye "cep"ten konuşmada yine zirvede
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
FOTO FOKUS
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ