Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl il genelinde meydana gelen kazalar, yapılan etkin denetim faaliyetleri sonucunda 872'den 807’ye düşerek yüzde 7 oranında azaldı.

Yaralamalı trafik kazalarında kaza başına düşen yaralı sayısı 1,53'ten 1,40'a düşerek yüzde 8 oranında azaldı ve daha az sayıda vatandaş kaza sonucu zarar gördü.

Kurallara uymamanın cezai yaptırımı bulunduğu belirtilen açıklamada, kırmızı ışık kuralarına uymayanlara 951, sürücü ve yolcu olarak emniyet kemeri kullanmamak 436, hız kuralları kademli olarak 951 ile 4 bin 64, trafik işaret ve levhalarına uymayanlara 436, kask takmayanlara 436, karayolunda trafiği güçleştirecek bir şey bırakanlara 1979 lira ceza uygulandığı aktarıldı.