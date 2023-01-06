Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz Projesi" kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşturulan koro, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de desteğiyle konser düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri seslendirildi.

"Müzik insanlığın ortak dili ve evrensel kültürüdür"

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşcı'nın koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında il merkezi ile ilçelerde 20 koro kurduklarını anlatan Kenanoğlu, şöyle konuştu:

"İl merkezindeki koromuz konser verdi. Türk müziğinin unutulmuş değerlerini tekrar gün yüzüne çıkararak yaygınlaştırılması için konseri düzenledik. Koromuz, konser için 3 ayı aşkın süredir hazırlıklarını sürdürüyordu. Koromuz, 16 Şubat'ta Muş'ta yapılacak iller arası konsere katılacak. Bakanlığımız da dünyanın en büyük korosu için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Bu kapsamda koromuz, İstanbul veya Ankara'da stadyumda 15 bin kişiden oluşacak Türkiye Korosu'nda yer alacak."

Konseri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ile çok sayıda davetli izledi.