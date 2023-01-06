Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin A. yönetimindeki otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında Şenol T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Şenol T. ile Tuncay T. ve Ahmet B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
Sıradaki Haber
Elazığ'da doktoru darbeden 1 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz