Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de su kanalına otomobilin devrildi
[Fotograf: AA]
Düzce'de su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.B. idaresindeki otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kurtsuyu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan sürücüyü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
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