Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D.O. idaresindeki otomobil, Alembeyli köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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