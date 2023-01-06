Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tümülüs mezarlarında iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde milattan önce 300 yıllarına ait olduğu belirtilen tümülüste (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) kaçak yazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan iki ekskavatöre de el kondu.
Şüphelilerden S.E, E.T. ve İ.Ö'nün geçen ay aynı yerde kaçak kazı yaptıkları için gözaltına alındıkları ve serbest bırakıldıkları öğrenildi
Etiketler: Aydın Kaçak Kazı
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