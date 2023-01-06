Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında jandarma ekipleri FETÖ üyesi 2 şüpheli ve terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü üyesi 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 6'sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.