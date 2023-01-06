Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de jandarma ekiplerince bir haftada 4 terör örgütü üyesi yakalandı
[Arşiv]
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 2'si FETÖ üyesi 4 terör mensubu üyesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında jandarma ekipleri FETÖ üyesi 2 şüpheli ve terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Terör örgütü üyesi 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 6'sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Etiketler: Edirne
Sıradaki Haber
Tıra arkadan çarpan sürücü yaralı kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz