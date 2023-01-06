Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tıra arkadan çarpan sürücü yaralı kurtuldu
[Fotograf: İHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı.
Çukurova otoban çıkışından Tarsus istikametine doğru ilerleyen Gökhan Tuncel’in sürücülüğünü yaptığı transit minibüs, iddiaya göre yol kenarında duraklama yapan, Akif T.’nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile minibüs ağır hasar aldı. Sürücü Gökhan Tuncel araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Büyükşehir arama kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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