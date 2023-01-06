Çukurova otoban çıkışından Tarsus istikametine doğru ilerleyen Gökhan Tuncel’in sürücülüğünü yaptığı transit minibüs, iddiaya göre yol kenarında duraklama yapan, Akif T.’nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile minibüs ağır hasar aldı. Sürücü Gökhan Tuncel araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Büyükşehir arama kurtarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.