Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde açılan amigurumi kursuna katılan kadınlar, el kuklaları, maskot ve oyuncak yapıyor.

Kurs eğitmeni Hülya Öner'in, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri sosyal medya platformlarında paylaşarak sipariş alması üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir firma, deneme amaçlı el kuklaları talep etti.

Gönderilen ürünleri beğenen firma, daha fazla ürün gönderilmesi için talepte bulundu.





"Merkezimiz 5 bin 400 kadına ulaştı"

Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, 2014'ten bu yana binlerce kadının merkezden faydalandığını söyledi.

Kadınların merkezde sosyalleştiğini ve ekonomik olarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Demirel, şu an itibarıyla merkezde 150 kadının 14 kurstan yararlandığını belirtti.

Merkezde mesleki eğitim atölyeleri ve hobi kurslarının da bulunduğunu kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim atölyelerine katılan kadınlarımız aynı zamanda istihdama kapı aralayan eğitimlerle tanışıyor. Hobi kurslarımızda ise kadınlar sosyal faaliyetlerde bulunuyor. 2014'ten bu yana hizmet veren merkezimiz 5 bin 400 kadına ulaştı. Bu bizim için çok güzel bir sonuç. Bu sayıyı artırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."





Kurs eğitmeni Hülya Üner Kaya, merkezde açtıkları amigurumi kursunda kadınların yeni şeyler öğrendiğini, birbirleriyle kaynaştığını ve sosyalleştiklerini aktardı.

Kadınların aynı zamanda yaptıkları ürünlerle aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Kadınlar siparişler doğrultusunda ürünler hazırlıyor. El kuklaları, maskotlar ve oyuncak yapıyorlar. Kursiyerlerimin ürünlerini sosyal medyada paylaştım. İngiltere'den bir firma ürünleri görüp çok beğendi ve talepte bulundu. Siparişleri gönderdik. Beğenildiği için yeni talepler oluştu. Bu talepler doğrultusunda yeni ürünler çıkardık. Ürünlere özellikle yurt dışından talep olması bizi mutlu etti. Umarım farklı ülkelerden de talepler olur. Kadınlar da kursa talep gösteriyor."

Kursiyer Seviye Erdem ve Pervin Yıldız ise kursta güzel bir ortamda iyi işler çıkardıklarını, yaptıkları üretimle gelir de elde ettiklerini aktararak, ürünlerinin İngiltere'ye gönderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.