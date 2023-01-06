Türk Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bir araya geldi.

Burada konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere vatan için şehit düşen kahramanları minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Bu topraklarda vatanı için can verecek birilerinin hep olacağını ifade eden Saygılı, şöyle devam etti:

"Bugün Sarıkamış'ta yaşadığımız acıları yad ediyoruz. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için hem dua ediyoruz hem de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk milleti olarak biliyoruz ki ülkenin istikbalini her türlü duruma karşı önceden yapılmış olan hazırlık koruyacaktır. Biz Kızılaycılar, Çanakkale'de, Trablusgarp'ta, Hicaz'da, Kıbrıs Barış Harekatında Mehmetçiğimizin yanındaydık. Uluslararası hukuk çerçevesinde bundan sonra da Mehmetçiğimizin hep yayında olacağız."