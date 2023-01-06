İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sanat ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda, Osmaniye merkez ile Kadirli, Sumbas, Bahçe, Toprakkale, Düziçi ilçeleri ve Düziçi'ne bağlı Ellek beldesindeki konutların kurası çekildi.

Kura törenine katılan Vali Erdinç Yılmaz, projenin Cumhuriyet tarihindeki en büyük sosyal konut projesi olduğunu söyledi.

Kente yapılacak 1550 konutun Osmaniyelilere hayırlı olmasını dileyen Vali Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ, yaptıkları güzel projelerle şehirlerimizin çehresini değiştiriyor. Birçok insanımız sınırlı imkanlarına rağmen çok güzel konutlara kavuşuyor. Şu an kurasını çektiğimiz proje ve bu tür projeleri için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Bakanlığımıza minnettarız. Bu tür çalışmaların inşallah devam edeceğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların kurasını çekti.

Engelliler için yapılacak konutlar için yapılan kurada adı çıkan görme engelli Ethem Yıldırım, 22 senedir kirada oturduğunu ve bu proje sayesinde ev sahibi olacağını söyledi.



"Çok şükür, Rabb'im herkese böyle mutluluk nasip etsin."

Çok mutlu olduğunu aktaran Yıldırım, "Mutluluktan diyecek bir şey bulamıyorum. Allah onların emeğini boşa çıkartmasın. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Şu an oğlum yanımda. 22 senedir kiracılık engelli birisi için hiç kolay değil. Çok şükür, Rabb'im herkese böyle mutluluk nasip etsin." diye konuştu