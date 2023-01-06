Kurs öğretmenlerinden Zahide Durmaz Akar, seyahat ettiği Sivas'ta nöbet tutan askerlerin üşüdüğünü görmesi üzerine öğrencileriyle birlikte atkı örmeye karar verdiklerini belirtti.

Atkıların örülmeye devam ettiğini dile getiren Akar, "Şu anda arkadaşlarımızla beraber atkılarımızı örüyoruz. Atkılarımız bittikten sonra Sivas'taki askeri birliğe göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Zeliha Fıstık ise bu projenin içerisinde yer almaktan mutlu olduğunu ve askerlerin soğuk havada üşümemeleri için atkı ördüklerini söyledi.