Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı
Sinop'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan izleme ve takibin ardından kimlikleri belirlenen 5 zanlı adreslerine gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Sinop
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