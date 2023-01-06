AFAD İl Müdürü Yasin Taha Çekiç'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, UMKE, Jandarma, 112 acil sağlık, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinde yer alan 100 kişi katıldı.

Tatbikatta ekipler, senaryo gereği Kurtik Dağı'nda kayarken çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kayakçıları sondalama yöntemiyle bulunduğu bölgeden çıkardı.

UMKE görevlileri de ilk müdahaleyi yaptığı kayakçıları, kar motoruyla taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD Şube Müdürü ve Tatbikat Koordinatörü Murat Aldağ, gazetecilere, Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisinde çığ eğitimi ve tatbikatı düzenlendiklerini söyledi.

Senaryo gereği 4 kayakçının çığ düşmesi sonucu kar altında kaldığını anlatan Aldağ, "Amacımız kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak. Olası vakada hızlı, etkili ve en uygun müdahale şeklini sahaya yansıtarak sürekli hazır olmak. Çok etkili bir çalışma oldu." dedi.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım da AFAD'ın koordinasyonunda tatbikat yaptıklarını belirtti.

Başaralı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Tatbikatta UMKE olarak yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi yaparak 112 ekibine teslim ettik. Bu tarz tatbikatları kendimizi hazır tutmak için sürekli gerçekleştirmek zorundayız. Bu anlamda güzel ve etkili olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kızılay ekibi de katılımcılara çorba ikramında bulundu.