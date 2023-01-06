Sonel, ilçenin Kuşluvan Mahallesi'nde bir süre önce yapımı tamamlanan Atatürk İlkokulu-Ortaokulu, Anadolu Lisesi ve Gölmak Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Sonel, il genelinde eğitim alanında çok ciddi bir sorun ve sıkıntı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve hayırsever insanların katkılarıyla eğitim alanında ciddi bir sıkıntıları kalmadığını belirten Sonel, "Ordu'da göreve başladığımızda 66 okulun deprem riski vardı ve yıkılması gerekiyordu. Deprem riski olan 66 okul binasını yıktık. Çok kısa bir sürede 57 okul, 790 dersliğe ulaştık." dedi.