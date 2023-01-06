Erkılıç, kurumun KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 yılı proje teklif çağrısının yayınlandığı, 13 Aralık itibarıyla başlayan ve 11 Ocak'ta sona erecek proje başvurularıyla imalatçılara destek verileceğini aktardı.

Çağrıların ikisinin dijitalleşme, birinin ise imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik olduğunu dile getiren Erkılıç, rekabet gücü ve verimliliğinin artırılmasına yönelik programda üst limit desteklerin, dijitalleşme temalı çağrıda 2 milyon, rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik çağrıda ise 1,5 milyon lira olarak belirlendiğini belirtti.



"Personel giderleri için geri ödemeli destek sağlanacak"

Personel giderleri için geri ödemesiz, makine, teçhizat, yazılım ve hizmet alım giderleri için ise geri ödemeli destek sağlanacağını aktaran Erkılıç, "Rekabetçiliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik üçüncü çağrı kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin personel, makine, teçhizat, yazılım ve muhtelif hizmet alım giderleri desteklenecek." dedi.