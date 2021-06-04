Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Epcerev'in (56) kullandığı araç, Damlı köyünde devrildi.
Kazada, sürücü Epcerev'in oğlu Sinan Epcerev (33) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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