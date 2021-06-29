Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki okulda oluşturulan kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Sadakataşı Derneğince şehit Kurtul adına Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehitlerin ebediyen gönüllerde yaşatılacağını söyledi.

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, "Bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Öğrencilerimiz, bu kütüphanede şehitlerimizin isimlerini yaşatacak. Kütüphanelerin yapımına katkıda bulunan dernek yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, kıyamete kadar daim kılsın." diye konuştu.

Sadakataşı Derneği Siirt Koordinatörü Mesut Karanfil de şehitlerin geriye bıraktıkları emanete sahip çıkacaklarını, kütüphanelerde vatanını ve milletini seven nesillerin yetişeceğini söyledi.

Okunun duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Daha sonra şehit Demir adına 75. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışına da katılan Hacıbektaşoğlu, kütüphaneyi gezdi, öğrencilere hediyeler verdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlü Deniz Edip, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.