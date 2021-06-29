Valilikten yapılan açıklamaya göre, Romanya Galati Tehnopol Birliğince hazırlanan ve DOKA'nın ortağı olduğu "Karadeniz Havzasındaki Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Arttırılması Projesi"nin faaliyeti olarak bir otelde gerçekleştirilen konferansa, Vali Tuncay Sonel, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, DOKA İl Temsilcisi Harun Göçer ve proje ortaklarından Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan davetliler katıldı.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, arıcılık faaliyetlerinde Türkiye'nin dünyada beşinci sırada olduğunu, Ordu'nun ise bal üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan gelen misafirlere Ordu'dan bahseden Sonel, Ordu'nun hem Türkiye'nin hem de Karadeniz'in "incisi" olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın yapılmasında emeği geçen DOKA Genel Sekreterliğine, özellikle her projede kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile herkese teşekkür eden Sonel, konferansın, arıcılık sektörünün ülkede ve Karadeniz'de gelişmesine katkı yapmasını diledi.

Arıcılık Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak ise salgın dolayısıyla arı ve arıcılığın öneminin daha çok arttığını, konferansın enstitüleri tarafından yürütülen "Arım, Balım Peteğim" projesine de katkı sunacağını vurguladı.

DOKA Genel Sekreteri Adıyaman da söz konusu proje ile arıcılık sektörünün önemini ve farklı ülkelerdeki arıcılık deneyimlerini proje paydaşları ile paylaşarak büyük bir sinerji ve bilgi aktarımının sağlanacağını kaydetti.

Adıyaman, arı yetiştiriciliği ve bal üretiminin hakikaten dünyada çok ciddi gelişme eğilimi gösterdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İklim şartları, coğrafi koşullar ve ballı bitki örtüsü bakımından da ülkemiz mükemmel bir konumda. Ordu ilimiz de Türkiye'de birinci sırada. Bu projemiz ile Karadeniz komşularımız Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan ortaklarımızla beraber arıcılık sektörü paydaşlarına ve kamuoyuna yönelik eğitim çalışmaları, teorik ve teknik anlamda uygulamalı saha çalışmaları, bilgi paylaşımı, tanıtım faaliyetleri gibi birçok etkinlik düzenledik. Projemiz için ve diğer çalışmalarımızda desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyorum."

Romanya Galati Tehnopol Birliği Temsilcisi Laurentiu Drasovean'ın "Karadeniz Havzasında Arıcılığın Durumu" ve proje çıktıları hakkında bilgilendirmede bulunduğu konferansta, akademisyenler tarafından sunum yapıldı.