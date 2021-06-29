Kızılcıklı Mahallesi'nde yaşayan Arzu Şen, engelli oğlu 18 yaşındaki Ömer'in evlerine uzak noktada bulunan parka gidemediğini ve salgın nedeniyle uzun zamandır evde kaldığını belirterek Serdivan Belediyesinden yardım istedi.

Arzu Şen'in isteğini yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ömer Şen'in evinin bahçesine engelsiz park kurdu.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim İkiz, gazetecilere, belediye olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Ömer'in annesinin belediyeyi arayarak engelli çocuğunun parka gidemediğini söyleyerek kendilerinden yardım istediğini ifade eden İkiz, "Evinin önüne bir park yapılması ricasında bulundu. Biz de park ve bahçeler ekiplerimizi ilgili yere yönlendirdik, yer tespiti yapıldı. Daha sonra parkı Ömer kardeşimizin ayağına getirdik." dedi.

Anne Arzu Şen ise engelli çocuğa sahip olmanın zorluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum Ömer pandemi döneminde parka gidemedi ve bir de epilepsi hastası olduğu için yalnız bırakamıyorum. Devamlı benim gözetimimde olması gerekiyor. Yakınlarda park olmadığı için, evimizin önüne bir park yapılması için belediyeye müracaatta bulundum ve sağ olsunlar onlar da beni geri çevirmedi. Belediye ekipleri bahçeye salıncaklı park kurdu. Çocuğum adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben ve evladım önemsendiği için gerçekten çok mutlu oldum. Biz parka gidemedik ama park bizim ayağımıza geldi. Şu anda evimin önünde yapılan park sayesinde çocuğumla rahat rahat oturabiliyorum."