Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avlanmaya yönelik denetimler sürüyor.

Tillo Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin desteğiyle yapılan denetimde, Tillo kırsalında kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Canlı ele geçirilen 5 kınalı kekliğe ise el konuldu.

Kaçak avlanan 3 kişi hakkında idari para ceza uygulandı.

Ele geçirilen kınalı keklikler, rehabilitasyon için Gaziantep Üretim Çiftliğine gönderildi.

