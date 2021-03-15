Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçak avcılara idari para cezası kesildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Siirt'te kaçak avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avlanmaya yönelik denetimler sürüyor.
Tillo Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin desteğiyle yapılan denetimde, Tillo kırsalında kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Canlı ele geçirilen 5 kınalı kekliğe ise el konuldu.
Kaçak avlanan 3 kişi hakkında idari para ceza uygulandı.
Ele geçirilen kınalı keklikler, rehabilitasyon için Gaziantep Üretim Çiftliğine gönderildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Avcılık
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