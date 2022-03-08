Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te bir araçta yapılan armada gümrük kaçağı 107,5 kilo nargile tütünü ile 550 adet elektronik nargile ele geçirildi.
Siirt’te bir araçta yapılan armada gümrük kaçağı 107,5 kilo nargile tütünü ile 550 adet elektronik nargile ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir araçta yapılan aramada 550 adet gümrük kaçağı elektronik nargile, 107,5 kilo değişik markalarda gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli hakkında işlemler sürüyor.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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