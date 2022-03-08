Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların ardından raflardaki ayçiçeği yağlarını depolara kaldırdığı öne sürülen marketlere yönelik harekete geçti.

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen görevliler, rafları kontrol etti.

Bir marketin rafında 5 litrelik ayçiçeği yağı olmadığını fark eden ekipler, söz konusu ürünlerin depoda koliler halinde bekletildiğini tespit etti.

Bunun üzerine vatandaşları mağdur eden market hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatı, son kullanma tarihi ile ekmek gramajlarını da inceleyen ekipler, eksikliği bulunan marketleri uyardı.