Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine zanlının ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30,52 gram eroin, 1,75 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli 11 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelinin irtibatlı olduğu 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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