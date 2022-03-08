Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt’ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Bayburt merkeze bağlı Akçakuzu köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Akçakuzu köyünde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Resul Çeker'e ait kerpiç evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’te köyde vatandaşların yanında olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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