Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da göle düşen genci arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da göle düşen yabancı uyruklu bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölüne giden Suriye uyruklu Receb el Reşid (18), dengesini kaybederek göle düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Dalgıç polisler de gölde arama çalışması yürüttü.
Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Etiketler: Hatay
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