Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş ve Buluttepe mahallelerinde kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.
İş yerleri ve evlerde, 37 kilogram kaçak nargile tütünü, tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
Son Haberler
- 16:58
- 16:41
- 16:59
- 16:47
- 16:32
Sıradaki Haber
Ergani'de tiyatro oyunu sahnelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz