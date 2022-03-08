Ergani Fen Lisesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak üç seans halinde sahnelenen tiyatro oyununu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da çocuk ve gençlerle birlikte izledi.

Kaymakam Karaaslan, tiyatro ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, gençleri ve çocukları kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle buluşturmaya devam ettiklerini, kültür sanat çalışmalarının devam edeceğini söyledi.