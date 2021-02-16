Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Siirt -Eruh karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada toplamda 80 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.
Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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