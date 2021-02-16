Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
D-650 kara yolunun Doğançay mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 11 DP 614 ve 07 ACV 022 plakalı tırlar çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 07 ACV 022 plakalı tırın sürücüsü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-650 kara yolu Adapazarı istikametinin açılması için çalışma başlatıldı.
Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı
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