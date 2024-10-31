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Güncel
AA 31.10.2024 19:52

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Cefan Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, aynı aileden Y.K. ve A.K. silahla, G.K. çenesine dipçikle vurulması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Baykan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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