Milli Eğitim Bakanlığının, "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak." şeklindeki açıklaması doğrultusunda Siirt'teki okullarda hazırlıklar yapıldı.

Sabah saatlerinden itibaren velileriyle okula gelen öğrenciler, okul görevlilerince karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) tedbirlerinin uygulandığı Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sosyal mesafeye göre sınıflara alınan öğrenciler derse girdi.

Öğrencilere sosyal mesafe, maske ve dezenfekte kullanımı ile ilgili bilgiler paylaşıldı, çeşitli etkinlikler yapıldı.

