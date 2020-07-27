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Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçe merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ve Baykan Belediyesinin yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Batman'dan gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 25 hektarlık alandaki yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.
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