Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu Topçular viyadüğü mevkisinde Fevzi A. yönetimindeki 81 BN 750 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.