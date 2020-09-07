Hacıbektaşoğlu ve Ören, Siirt-Eruh kara yolu Zarova Çayı üzerinde inşası devam eden 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan köprü ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Köprünün önemli bir mühendislik çalışması olduğuna belirten Hacıbektaşoğlu, ulaşım ağında yer alan yatırımların tamamlanması için yoğun bir çaba içinde olduklarını, huzur ve güven iklimi ile vatandaşların yaşam kalitesinin daha da artacağını söyledi.

Ören ise devam eden yatırımların takipçisi olduklarını ve Siirt'i hak ettiği güzel yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini dile getirerek, kısa zamanda köprünün tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını kaydetti.

Ziyarette Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç da bulundu.