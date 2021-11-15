Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile Pervari ilçesinin Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova köyleri arasında yapımı tamamlanan güvenlik yolunu denetledi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgede yol ve tünel çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, yapılan hizmetlerle vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirildiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, güvenlik yollarıyla köylere ulaşımın daha da kolaylaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pervari ilçesinin Ekindüzü, Tuzcular, Yeniaydın, İğneli ve Gürzova köyleri arasında 30 kilometrelik güvenlik yolu hizmete girdi. 53 kilometrelik Doğan- Pervari güvenlik yolunun da yapımı devam ediyor. Önümüzdeki bahar aylarında 22 ile 23 kilometrelik kısmı tamamlanmış olacak. Şu anda inşaat devam ediyor. Bölgede ayrıca yol ve tünel çalışmaları sürüyor. Çok büyük yatırımlar bunlar. Vatandaşımız huzur içerisinde arazisini işleyebiliyor."

Hacıbektaşoğlu daha sonra 17,5 kilometresi tünel yolundan oluşan 45 kilometrelik "Doğan-Şırnak Yolu ve Tünel Projesi" çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

İncelemelerinde Hacıbektaşoğlu'na, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da eşlik etti.