Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi'ndeki Saat Kulesi önündeki uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı, trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da ekiplerle uygulamaya katıldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlü, yaralamalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik bu uygulamanın yapıldığını belirterek "Ülke genelinde yapılan uygulama kapsamında biz de ilimizde uygulamayı yapan ekiplere refakat ettik. Bütün sürücülerden kurallara uymalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'ndaki uygulamaya katıldı, yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.

Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Jandarma ve polis ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda da vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendikleri uygulamada yayaların güvenliği için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan trafik kazalarında can kayıplarının her kesi üzdüğünü ifade eden Pehlivan şunları kaydetti:

"Bu kazaların çoğu kişisel hatalar ve kurallara uyulmamasından kaynaklanıyor. En temel amaç trafik kazalarını, ölümlü kazaları mümkün olduğunca azaltmak hatta inşallah sıfırlamak. Bütün tedbirlerimiz vatandaşlarımızın trafikte çok daha güvenli olmasını sağlamak içindir. Bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Trafikteki yönlendirme ışıklarına, levhalarına, işaretlerine uyalım. Trafiği yönlendiren personelin ikazlarına uyalım."