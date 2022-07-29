Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sıcaktan bunaldılar, süs havuzunda serinlediler
[Fotograf: İHA]
Ankara'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte yaşayanlar, daha serin olan parkları ve yeşil alanları doldurdu.
Ankara Bahçelievler Meydanı'nda 13 yaşındaki Ümit E. ve Ömer K., sıcaktan bunalınca süs havuzuna girdi.
"Ümit E., yaklaşık yarım saattir yüzüyorum. Su çok güzel, serinledim" dedi.
Çocuklar, bir süre havuzda yüzerek serinledikten sonra işlerinin başına döndü.
Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte yaşayanlar, daha serin olan parkları ve yeşil alanları doldurdu.
Etiketler: Ankara Hava Sıcaklıkları
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