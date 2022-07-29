Ankara Bahçelievler Meydanı'nda 13 yaşındaki Ümit E. ve Ömer K., sıcaktan bunalınca süs havuzuna girdi.

"Ümit E., yaklaşık yarım saattir yüzüyorum. Su çok güzel, serinledim" dedi.

Çocuklar, bir süre havuzda yüzerek serinledikten sonra işlerinin başına döndü.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte yaşayanlar, daha serin olan parkları ve yeşil alanları doldurdu.