Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.07.2023 11:37

Sıcak havadan bunalan Bayburtlular soluğu parklarda alıyor

Bayburt’ta bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serin parkları doldurdu.

Sıcak havadan bunalan Bayburtlular soluğu parklarda alıyor

Hissedilen hava sıcaklığının 35 dereceleri bulduğu Bayburt’ta, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor.

Vatandaşlar mesire yerlerine ve parklara akın ediyor. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmedi.

Son günlerde hava sıcaklığının iyice arttığını ifade eden Ali Beyaz, “Sıcak hava bunaltmaya başladı. Sıcak günü piknik yaparak geçirmek istedik. Çoluk, çocuk mesire alanlarında hem piknik, hem serinlik keyfi yapıyoruz” dedi.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
İsrail, İsveç'te Tevrat'ın yakılmasını engellemeye çalışıyor
12:48
Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
12:39
Bilim insanları yapay zeka teknolojisi sayesinde yunusları dinledi
12:38
Japonya Rusya'ya araç ihracat yasağının kapsamını genişletti
12:30
Sami Bey apartmanının firari müteahhitlerine dava
12:25
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
FOTO FOKUS
Mehmetçik’e yeni yol arkadaşı: 'Keçi'
Mehmetçik’e yeni yol arkadaşı: 'Keçi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ