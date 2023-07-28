Sıcak havadan bunalan Bayburtlular soluğu parklarda alıyor

Hissedilen hava sıcaklığının 35 dereceleri bulduğu Bayburt’ta, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor.



Vatandaşlar mesire yerlerine ve parklara akın ediyor. Özellikle su kaynaklarının bulunduğu yerler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmedi.



Son günlerde hava sıcaklığının iyice arttığını ifade eden Ali Beyaz, “Sıcak hava bunaltmaya başladı. Sıcak günü piknik yaparak geçirmek istedik. Çoluk, çocuk mesire alanlarında hem piknik, hem serinlik keyfi yapıyoruz” dedi.