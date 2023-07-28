Afet veya olağandışı durumlarda olay yerine en hızlı şekilde intikal ederek yaralılara uygun yöntemlerle tıbbi müdahale etmek ve kurtararak kurtarılan kazazedeleri en yakın sağlık kuruluşuna sevki için hazırlayıp ambulanslara nakletmek olan UMKE 15.Bölge Koordinatörlüğünde Gümüşhane’nin ev sahipliğinde temel eğitim ve tatbikat programı yapıldı.



Eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikat ise bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak ağaç yüklü kamyonun altında kalan ve hastalara müdahale edilmesiyle ilgili yapıldı. Toplam 5 gün süren eğitimlerin ilk 3 günü Gümüşhane Üniversitesinde teorik eğitim olarak gerçekleşirken son 2 gündeki pratik eğitimler ise 6 eğitmen, 20 gözlemci olmak üzere toplam 50 kişinin katılımıyla Torul ilçesindeki Çayırlar Mevkiinde gerçekleştirildi. Eğitim süresince deprem, sel, heyelan, çoklu trafik kazası, savaş ve terör operasyonları gibi afet ve acil durumlara yönelik eğitimler verildiği programda Çayırlar mevkiinde gerçeği aratmayan tatbikat düzenlendi. Kamp yapılan alan orman kesim sahası olduğu için ağaç yüklü kamyonun devrilmesi ve ağaçlar altında kalan hasta ve yaralılara müdahale edilmesiyle ilgili hazırlanan senaryoya göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Eğitimlerin ardından teşekkür ve katılım belgesi verilirken Gümüşhane UMKE bünyesine 25 yeni gönüllü sağlık çalışanı da eklenerek toplamda Gümüşhane UMKE ailesi 110 kişiye ulaştı.





Eğitimlerdeki bu tatbikatları Gümüşhane’nin coğrafi yapısına göre düzenlediklerini, kamp yapılan alanda olabilecek en büyük kazayı senaryolaştırdıklarını kaydeden Gümüşhane UMKE sorumlusu Oktay Özdamar, 50 personelle gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdamar, “Temel eğitimlerle Gümüşhane UMKE ailesine 25 yeni gönüllü ekledik. Tatbikattaki amacımız arkadaşlarımıza sahaya gittikleri zaman nelerle karşılaşabileceğini az çok anlatabilmek. Neleri görebileceğini nasıl müdahale edebileceğini hangi şartlarda hangi yaralılara müdahale edip hangi şartlarda çıkarabileceğini göstermekti. UMKE tamamen gönüllülük işi. Bu dağ başında arkadaşlarımızla beraber çadırlarda kaldık. Araç altından, enkaz altından sürünme parkurlarımızda arkadaşlarımıza eğitim verdik” dedi.