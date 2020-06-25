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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Seydişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Konya'da alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Susuz Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 kişini ev ve araçlarına yaptıkları operasyonda, saksılarda ekili 50 Hint keneviri ele geçirdi.
Ayrıca, şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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