Haber Giriş: Kaynak: AA
Seydişehir'de tadilat yaptığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde alınan bilgiye göre, Bankalar Caddesi Rüştü Ergen Çarşısındaki bir iş yerinin çatısında tadilat yapan Süleyman Akgül (49), dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
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