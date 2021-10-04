Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir’de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazım Aslan idaresindeki 42 AGD 47 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Otomobil sürücüsü Aslan ile araçta yolca olarak bulunan Elif Öncü yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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