Serdivan'da ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Serdivan Belediye Meclisi Çocuk Oturumu, Belediye Başkanı Osman Çelik'in katılımıyla gerçekleşti.

Çelik, mecliste yaptığı konuşmada, dünyada çocuklara adanan tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirterek, çocuklar adına güçlü ve mutlu yarınlar inşa etmek için her gün çok çalışacağına söz verdi.

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencisi Miray Kavas, çocuklar adına oturum açılış konuşması gerçekleştirdi.

Kavas, göreve geldiği günden beri çocuklar için mutlu bir yaşam hayalinden bahseden bir başkanları olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oturum sonunda Çelik, çocuklara hediyeler verdi.