İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube​si ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Selevir Gölü'nde yapılan denetimlerde, gölün farklı noktalarına atılmış misina ağları ile 6 kafes ağ (pinter) tespit edildi.

Ekiplerin, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki misina ağları ile 6 kafes ağı gölden toplayarak imha ettiği bildirildi.