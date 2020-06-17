Sarız Devlet Hastanesinde tedavi gören Ayşegül Erkek'in (67) ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı ilçesine getirilen hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi.

ERÜ Kalp Hastanesine kaldırılan Erkek'in tedavisi sürüyor.