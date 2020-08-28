Giresun'un Doğankent ilçesinde sel ve taşkın nedeniyle aynı aileden 2'si engelli 6 kişi mahsur kaldıkları yerden jandarma tarafından helikopterle kurtarıldı.

Etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Süttaş Köyü'nün yolu trafiğe kapandı.

Tarım arazileri büyük zarar gören köyde engelli Yusuf Günay, eşi Hacer, annesi Zehra (80), ağabeyleri Yunus, İbrahim ve yeğeni İshak Günay ile evlerinde büyük korku yaşadı.

AFAD'dan evlerinden tahliye edilmeyi isteyen Günay ailesi için Jandarma Genel Komutanlığınca JÖAK Komutanlığı bünyesinde bulunan JAK timleri görevlendirildi.

Jandarma ekipleri, bu kişileri tek tek helikopterle evlerinden kurtararak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirdi.

Kurtarma anları ise amatör kameraya yansıdı.

"Evde korkudan tir tir titredi"

Bedensel engelli Yusuf Günay AA muhabirine, 22 Ağustos gecesi başlayan sağanakla birlikte evlerinin yanında toprakta heyelanlar olmaya başladığını aktardı.

Köy yolunun da heyelan nedeniyle kapandığına işaret eden Günay, şöyle dedi:

"Gece AFAD'dan ve Doğankent Belediyesi'nden yardım talep ettik ama yolun kapalı olması ve elektriklerin olmaması nedeniyle kurtarılamayacağımızı belirttiler. Yetkililer bizi sabaha kadar her saat başı arayarak durumuz hakkında bilgi aldı ve sabahın ilk ışıklarında kurtarılacağımızı bize söylediler. Sabah erkenden helikopter geldi ve bizi kurtardı. Ben ve eşim engelliyiz, yani yoldan bizi sırtlarına alıp götürmeye kalksalardı bile götüremezlerdi. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah devletimizi var etsin. Devletimiz çok kişiyi selden kurtardı ama bize öncelik tanıdılar."

Günay, heyelanda evin yıkılmasından çok korktuklarını vurgulayarak, "Sabaha kadar evde korkudan tir tir titredik. Hemen yanı başımızda heyelan oldu, evin yıkılmasına 7-8 metre mesafe kalmıştı. Allah'tan yağmur kesilince heyelan durdu. Sabaha kadar dua ederek, sabrettik. Allah razı olsun devletimizden bize sahip çıktı." ifadesini kullandı.

Ölümü göze alıp engelli kardeşini yalnız bırakmadılar

Yunus Günay'ın ağabeyi İbrahim Günay da yağmur şiddetini artırdıkça evin etrafında yıkılma sesleri duymaya başladıklarını kaydetti.

Köyden kaçmak istediklerini ama yolların kapanması nedeniyle yeniden eve girdiklerine değinen Günay, şunları söyledi:

"Devletimize haber verdik. Sabah erkenden bizi tek tek helikopter ile aldılar. Devletimize minnettarız, helikopterden indiğimizde ambulanslar hazır bekliyordu, bizim önce tedavimizi yaptırdılar sonra yurda yerleştirdiler. Kardeşim ve eşi engelli, sel anında biz evden çıkarak daha yüksek noktalara çıkabilirdik ama onları bırakamazdık. 'Öleceksek bile beraber öleceğiz' dedik ve onların yanından ayrılmadık. Tabii ki korkudan dizlerimizin bağı çözüldü, o şekilde sabahı bekledik."

80 yaşındaki Zehra Günay yaşadığı korku dolu saatlere ilişkin, "Devletimiz helikopter ile geldi ve bizi kurtardı. Korkudan ve titremekten konuşamadık bile." diye konuştu.